В Самарской области за неделю подорожали отдельные фрукты и овощи

Цены на ряд продуктов изменились за неделю в Самарской области. Больше всего в регионе за этот период подорожали свежие помидоры (на 13,2%; 127,2 руб. за один кг), бананы (на 4,7%; 128,5 руб. за один кг) и куриные яйца (на 3,2%; 79,2 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одновременно с этим в области снизились цены на свежие огурцы (на 3,7%; 93 руб. за один кг) и яблоки (на 3,3%; 108,2 руб. за один кг). Также, по данным ведомства, в регионе подешевели картофель (на 2,5%; 26,5 руб. за один кг) и репчатый лук (на 2%; 27,5 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов