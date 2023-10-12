Воронежский комитет семей воинов Отечества зарегистрирован как АНО

Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Воронежской области сегодня был зарегистрирован как автономная некоммерческая организация (АНО). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала руководитель регионального отделения КСВО Маргарита Масленникова.

По словам госпожи Масленниковой, ранее КСВО в Воронежской области действовал на базе АНО «Совет женщин», зарегистрированного в Воронеже в 2019 году. По собственным данным, совет занимается в том числе защитой прав и интересов женщин, профилактикой семейного насилия, поддержкой материнства. Им также руководит Маргарита Масленникова. По ее словам, до сегодняшнего дня КСВО «действовал на волонтерских началах», а теперь будет помогать родственникам участников СВО и самим военнослужащим «официально».

Маргарита Масленникова отметила, что воронежский КСВО самостоятельно инициировал регистрацию в качестве АНО, однако эту процедуру проходят комитеты по всей стране. Деятельность местного отделения организации теперь будет субсидироваться областными властями — в каком объеме, руководитель воронежского КСВО не назвала, поскольку еще «идет составление финансового плана». Ранее организация получила два гранта на 7,3 млн руб. в сумме от местного АНО «Образ будущего», специализирующегося на поддержке и продвижении общественных, государственных и муниципальных инициатив в регионе.

О создании комитета семей воинов Отечества в России стало известно на встрече президента Владимира Путина с матерями военнослужащих, которая прошла 25 ноября 2022 года. Однако первым днем работы воронежского отделения считается 7 октября прошлого года. Тогда оно начало функционировать как центр содействия семьям военнослужащих Воронежской области «КатюшаА», после одобрения инициативы на федеральном уровне получило действующее наименование.

За год существования региональный комитет вернул из плена 12 воронежских военнослужащих, организовал участие 50 женщин в проекте «Жены героев» (в его рамках близкие военных фотографируются с их кителями, чтобы показать солдатам, что их любят и ждут дома), обработал обращения более 1 тыс. семей. Также организация осуществляет розыск пропавших без вести, передает на фронт гуманитарные грузы и личные посылки, организует встречи по «духовно-психологической помощи».

Алина Морозова

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