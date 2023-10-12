Конвоиры довели до суда

В Кемерово будут судить шестерых арестантов СИЗО №1, взявших в заложники трех тюремщиков в августе 2022 года. Когда конвоиры, среди которых были две женщины, пришли с вечерней проверкой в камеру, заключенные напали на них и забаррикадировали двери. Угрожая заложникам острыми предметами, арестанты потребовали телефон и наркотики. Одну женщину-конвоира нападавшие отпустили, еще двоих заложников освободили силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Кузбассе перед судом предстанут арестанты, захватившие в заложники сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Кемеровской области. Инцидент, в обстоятельствах которого разбирались следственные органы, произошел 21 августа прошлого года. По данным правоохранителей, в камеру, где находились восемь арестантов, с вечерней проверкой вошли две сотрудницы и один сотрудник изолятора.

Заключенные забаррикадировали двери, потребовав запрещенные в СИЗО мобильные телефоны и наркотики, встречу с руководством ГУФСИН по Кемеровской области и прокуратуры.

Чтобы заставить заложников поверить в серьезность намерений, нападавшие угрожали им острыми предметами, которые они заблаговременно изготовили из подручных средств, в частности из металлического уголка. Одну женщину-конвоира захватчики отпустили, чтобы она передала их условия.

В СИЗО, рассчитанном почти на 700 арестантов, ввели режим чрезвычайной ситуации, полиция плотным кольцом оцепила здание изолятора. На место прибыл отряд спецназа «Кедр» тюремного ведомства, подъехала бронетехника. С захватчиками начались переговоры. По всей видимости, результатов они не принесли, и силовики провели спецоперацию. Конвоиры были благополучно освобождены, их захватчики не пострадали.

Кемеровское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников, до 15 лет заключения) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до пяти лет лишения свободы). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Следствием изучены записи с видеорегистраторов сотрудников СИЗО и камер наблюдения, установленных в коридоре и камере, которые помогли восстановить события и действия каждого из фигурантов»,— сообщил СКР.

В качестве обвиняемых по делу привлекли шестерых из восьми заключенных, находившихся в камере. Некоторые из них проходили по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе о разбоях, грабежах, изнасилованиях.

Предполагаемым зачинщиком захвата заложников следствие считает 28-летнего арестанта, который подбил на преступление сокамерников. Вину захватчики признали частично. «Следствие давало действиям сотрудников СИЗО процессуальную оценку, нарушений уголовного законодательства не выявлено»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в следственном ведомстве.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, его будет рассматривать коллегия из трех судей 1-го Восточного окружного военного суда (Хабаровск) на выездном заседании в Кемерово. Дата процесса не назначена.

Это не первое дело о захвате заложников в пенитенциарных учреждениях Кемеровской области. Летом 2007 года четверо осужденных колонии строгого режима ИК-4 захватили в заложники двух надсмотрщиков. Их, а также баллон с ацетиленом злоумышленники погрузили в «Волгу», которая стояла в автомастерской исправительного учреждения. У руководства колонии нападавшие потребовали выпустить их, угрожая в противном случае взорвать автомобиль вместе с собой и заложниками.

Брать захватчиков решили в тот момент, когда они будут проезжать через ворота ИК. Первыми выстрелами был ранен один из захватчиков, сидевший за рулем «Волги». Когда машина остановилась, спецназовцы обезвредили его подельников. Раненого доставили в больницу, где он скончался от потери крови. Выжившим с учетом неотбытого срока по первой судимости суд в последующем назначил 20, 15 и 10 лет лишения свободы.

Константин Воронов, Новосибирск