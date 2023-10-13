Рабочие часы

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C приходом осени пора заменить легкие костюмы без подкладки и льняные рубашки на что-то более теплое. Трикотаж, брюки из шерсти, кожаная обувь и выносливые подошвы — разбираем, в чем ходить в офис осенью, чтобы соответствовать и сезону, и дресс-коду одновременно.

Формальный

Самый универсальный вариант для осеннего дресс-кода — серый шерстяной костюм. Сочетать его лучше с черной обувью и таким же галстуком, чтобы обувь и аксессуары «перекликались» в плане цвета.

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1. Костюм Brunello Cucinelli, 410 500 руб., ЦУМ 2. Рубашка Edwin, 12 190 руб., Brandshop 3. Галстук Corneliani, 23 900 руб., Elyts 4. Носки Burlington, 1790 руб., Brandshop 5. Дерби Barrett, 89 950 руб., ЦУМ

Casual

В более расслабленном варианте офисного дресс-кода можно сделать выбор в пользу джинсов или менее формальных брюк. Добавить к ним стоит трикотаж крупной вязки и демисезонную куртку. В плане обуви лучше выбрать ботинки, чтобы не приходить в кроссовках на неожиданно назначенную встречу с партнерами.

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1. Свитер с горлом Batoner, 24 500 руб., Code7 2. Куртка Alpha Industries, 13 690 р., Brandshop 3. Брюки Visvim, 67 000 руб., Belief 4. Перчатки Maison Margiela, 59 990 руб., Leform 5. Ботинки Gatine, 29 990 руб., Code7

Формальный

Самое подходящее сочетание для офиса — пиджак и брюки (или юбка). Если выбор пал на брючный костюм, лучше выбрать обувь на плоской подошве или платформе. Комбо «пиджак—юбка» лучше сочетать с обувью на каблуке.

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1. Блуза с воротником Fabiana Filippi, 82 900 руб., Elyts 2. Брюки Maison Margiela, 61 900 руб., ЦУМ 3. Пиджак Gucci, 285 120 руб., ЦУМ 4. Лоферы Camperlab, 23 900 руб., КМ20

Casual

Смело обращаемся к джинсам и текстурному трикотажу или пиджакам. Насчет рубашек и блузок можно не переживать — футболки будет достаточно (на случай если в офисе будет слишком жарко). Обувь стоит подобрать соответствующую сезону, например ботинки челси.

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