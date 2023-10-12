На Кубани продажи автомобилей с пробегом увеличились на 11,2%

В Краснодарском крае за восемь месяцев было продано почти 6,7 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали специально для «Ъ-Кубань» в автохолдинге «Ключавто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Самым востребованным брендом машин с пробегом у покупателей стал KIA. В регионе продали более 980 автомобилей этой марки, или 14,4% от общего количества. Немного меньше — 13% — было продано автомобилей Hyundai (более 880 единиц), Toyota (более 630 автомобилей — 9,3%), Volkswagen (более 550 автомобилей — 8%) и Mercedes-Benz (более 370 автомобилей — 5,4%).

Новых автомобилей было продано более 5,2 тыс. единиц. Самыми популярными брендами у жителей Кубани стали Omoda (более 880 единиц, или 16,8% от общего числа продаж), Geely (более 830 единиц — 15,8%), Toyota (более 610 единиц — 11,8%), Exeed (более 570 единиц — 11%) и Changan (более 260 единиц — 5%).

Всего за январь—август в автохолдинге «Ключавто» продажи увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Продажи новых автомобилей выросли на 25%, с пробегом — на 71%.

«Ключавто» был основан в 2001 году в Горячем Ключе. Сейчас автохолдинг является крупнейшим на юге России. Он выступает официальным дилером 37 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 110 автоцентров в 26 городах РФ.

Татьяна Ручкина

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