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Коммерсантъ FM
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В США в лотерею Powerball выигран джекпот $1,73 млрд

Участник лотереи Powerball в США сумел угадать все числа и выиграл джекпот в размере $1,73 млрд. Это второй по величине джекпот за всю историю лотереи. Предыдущий был выигран в ноябре 2022 года и составил $2,04 млрд. Как отмечает ABC News, вероятность выигрыша джекпота в такой лотерее составляет 1 из 302 575 350.

Организаторы лотереи не раскрывают имя человека, выигравшего $1,73 млрд, однако указывают, что лотерейный билет стоимостью $2 он купил в магазине Midway Market & Liquor в местечке Фрэзиер-Парк (штат Калифорния). Согласно правилам лотереи Powerball, победитель может забрать весь выигрыш сразу, что за вычетом налогов составит $756,6 млн. Либо он может выбрать вариант выплаты ему выигрыша по частям в течение 30 лет. Организаторы отмечают, что чаще всего победители предпочитают забирать всю сумму сразу. Так поступил и выигравший в ноябре 2022 года $2,04 млрд Эдвин Кастро.

Алена Миклашевская

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