Совокупный объем торгов на Мосбирже за девять месяцев превысил 900 трлн рублей

Совокупный объем торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) в январе—сентябре 2023 года составил 908 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов увеличился на 11,5%, следует из презентации главы набсовета торговой площадки Сергея Швецова, представленной на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

По итогам девяти месяцев текущего года российский рынок акций продемонстрировал рост на 11%, рынок облигаций — на 175%. Размещение облигаций увеличилось почти в четыре раза (без учета однодневных облигаций). Денежный рынок вырос на 16%, валютный рынок — на 2%, а срочный рынок, наоборот, снизился на 16%.

В третьем квартале оборот на рынке акций увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 7,9 трлн руб., рынок облигаций — в 2,5 раза, до 11 трлн руб. Срочный рынок прибавил 51% и составил 24,2 трлн руб. Денежный рынок вырос до 218 трлн руб. (на 46%); валютный рынок: спот — на 24%, до 30,4 трлн руб., своп — на 91%, до 63,3 трлн руб.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года впервые в истории превысил 1 квадриллион руб. и составил 1,01 квадриллиона руб. По итогам 2022-го результат был улучшен на 4,6%, совокупный объем торгов достиг 1,1 квадриллиона руб. Чистая прибыль Московской биржи в 2022 году увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб. В 2021 году Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 28,1 млрд руб.

Милена Костерева