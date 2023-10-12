Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совокупный объем торгов на Мосбирже за девять месяцев превысил 900 трлн рублей

Совокупный объем торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) в январе—сентябре 2023 года составил 908 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов увеличился на 11,5%, следует из презентации главы набсовета торговой площадки Сергея Швецова, представленной на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

По итогам девяти месяцев текущего года российский рынок акций продемонстрировал рост на 11%, рынок облигаций — на 175%. Размещение облигаций увеличилось почти в четыре раза (без учета однодневных облигаций). Денежный рынок вырос на 16%, валютный рынок — на 2%, а срочный рынок, наоборот, снизился на 16%.

В третьем квартале оборот на рынке акций увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 7,9 трлн руб., рынок облигаций — в 2,5 раза, до 11 трлн руб. Срочный рынок прибавил 51% и составил 24,2 трлн руб. Денежный рынок вырос до 218 трлн руб. (на 46%); валютный рынок: спот — на 24%, до 30,4 трлн руб., своп — на 91%, до 63,3 трлн руб.

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года впервые в истории превысил 1 квадриллион руб. и составил 1,01 квадриллиона руб. По итогам 2022-го результат был улучшен на 4,6%, совокупный объем торгов достиг 1,1 квадриллиона руб. Чистая прибыль Московской биржи в 2022 году увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб. В 2021 году Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 28,1 млрд руб.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...