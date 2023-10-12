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В Петербурге села на мель яхта Gatsby у Яхтенного моста

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства, приведшие к посадке на мель яхты Gatsby у Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

По предварительной информации судно село на мель 11 октября при перемещении на стоянку из-за неисправности двигателя и погодных условий. На борту находились судоводитель и моторист, которых доставили на берег без происшествий. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам.

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