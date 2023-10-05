У петербуржца арестовали яхту за долги по алиментам

Судебные приставы арестовали парусно-моторное судно, принадлежавшее 53-летнему петербуржцу, который в течение 19 месяцев не платил алименты, сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Сумма долга за это время составила 380 тыс. руб. Принятые приставами меры по взысканию результата не принесли, однако им стало известно, что петербуржец владеет яхтой, которую хранит на территории местного яхт-клуба. Судно пришвартовано в форте «Константин». Его владелец прибыл в яхт-клуб во время ареста, но объяснить причину неуплаты алиментов не смог. После оценки яхту продадут в счет погашения задолженности.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», другой петербуржец, когда узнал, что его кроссоверу BMW X6 угрожает арест за долги по алиментам в размере 215 тыс. руб., принял решение закрыть долги. Он выплатил не только задолженность по алиментам, но и штрафы ГИБДД, а также налоги.

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