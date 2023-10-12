Французская Publicis отчиталась о росте органической выручки на 5,3%

Сегодня, 12 октября, французская Publicis — крупнейшая рекламная компания мира по рыночной капитализации — представила отчетность за третий квартал. Результаты третьего квартала превысили ожидания: органический рост чистой выручки — то есть результаты компании без учета слияний, поглощений или продаж — составил 5,3%, она достигла €3,2 млрд. Аналитики ожидали рост на 3,6%. Publicis прогнозирует, что по итогам года в целом органическая чистая выручка вырастет на 5,5–6%.

Генеральный директор Publicis Артур Садун отметил, что компании удалось достичь квартального роста, «несмотря на то что макроэкономическая ситуация стала сложнее». В последнее время рекламные компании по всему миру переживают трудные времена, связанные, в частности, с макроэкономической нестабильностью, когда многие корпорации сокращают рекламные бюджеты.

Артур Садун отметил, что Publicis смогла достичь хороших результатов в первую очередь за счет диверсификации услуг, увеличения доли на рынке, а также хорошего спроса на маркетинговые цифровые услуги компании Epsilon, входящей в группу. Выручка этой компании за квартал выросла на 10,5%. Среди других рекламных и коммуникационных агентств, входящих в Publicis,— Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Zenith.

Яна Рождественская