Более 243 млн рублей потратят на ремонт трассы между Крымском и Анапой

На ремонт трассы Крымск — Анапа потратят порядка 243,8 млн руб. Дорога пройдет через село Джигинка. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В документах указано, что в рамках реконструкции на трассе обновят земляное полотно, основание, слои покрытия, водопропускные трубы. Выполнят также сопутствующие работы — установят светоотражающие знаки и сигнальные столбы, обновят разметку.

Работы будут вестись в два этапа. Полностью ремонт планируют завершить к концу следующего года. Прием заявок на аукцион по выбору подрядчика завершится 25 октября.

Вячеслав Рыжков

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