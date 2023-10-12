Суд ужесточил приговор «автоподставщику» из Самары

Изменен приговор осужденному за инсценировку ДТП и хищение путем обмана 3,9 млн руб. в Самаре. Ранее мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение принял областной суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что в мае 2021 года на пешеходном переходе на перекрестке ул. Галактионовской и Полевой в Самаре мужчина с соучастником метнули в проезжавший автомобиль VOLVO XC 60 неустановленный предмет. Тот ударился о кузов машины и создал имитацию столкновения.

Водитель иномарки ничего не заметил и поехал дальше, но преступники догнали автомобиль и обвинили его владельца в наезде на пешехода – высокопоставленного силовика, за которого выдал себя один из злоумышленников. Он предъявил автомобилисту наручные часы, которые якобы пострадали от удара.

Преступник оценил их ремонт в четыре млн руб. После этого автомобилист добровольно отдал мошенникам рублями и долларами США сумму, эквивалентную 3,9 млн руб.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В июне текущего года суд приговорил одного из преступников к реальному сроку лишения свободы, второму были назначены принудительные работы.

Приговоренный к реальному сроку пытался оспорить приговор, но безуспешно. Одновременно с этим прокуратура добилась ужесточения наказания второму осужденному.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области членов ОПС обвинили в хищении 11 млн руб. у страховщиков. Следствие установило, что фигуранты дела покупали дорогие авто и инсценировали ДТП. После этого они оформляли соответствующие документы и получали страховые выплаты.

Георгий Портнов