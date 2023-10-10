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В Ульяновске члены ОПС обвиняются в хищении 11 млн рублей у страховщиков

Переданы в суд уголовные дела о хищении у страховых компаний Ульяновской области более 11 млн руб. В преступлениях обвиняются семь жителей региона. Об этом сообщает областная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантам дела инкриминируется участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество организованной группой в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Также им вменяется в вину покушение на хищение чужого имущества путем обмана (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие установило, что члены ОПС покупали дорогие авто и инсценировали ДТП. После этого они оформляли соответствующие документы и получали страховые выплаты.

Преступления были совершены с октября 2019 по апрель 2022 года. Фигурантам дел грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы в хищении у Российского союза автостраховщиков (РСА) более 5 млн руб. Им инкриминировались аналогичные преступления.

Георгий Портнов

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