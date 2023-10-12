Здание Страховой кассы на Пушкина выставили на торги за 48,8 млн рублей

Объект культурного наследия «Здание Страховой кассы» в центре Екатеринбурга на ул. Пушкина, 28 выставили на торги за 48,8 млн руб. Здание было простроено в 1924 году на территории бывшей усадьбы Гилевых. Площадь объекта составляет 468 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документам к торгам указано, что покупатель будет обязан сохранить использование объекта «Музей» в течение пяти лет со дня государственной регистрации права собственности на объект.

В документах также говорится, что рыночная стоимость здания составляет 27,9 млн руб., а земельного участка под ним — 20,9 млн руб. Шаг аукциона составит 2,4 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают с 12 октября до 7 ноября. Сами торги пройдут 13 ноября.

Напомним, радом с объектом культурного наследия компания «Екатеринбург-Сити» (связана с УГМК) ведет строительство семиэтажного офисного здания.

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