Парковка в историческом квартале Краснодара заработает с 14 октября

В субботу, 14 октября, в историческом квартале Краснодара заработает временная бесплатная парковка. В пресс-службе мэрии напомнили, что стоянка появилась в районе Дома купца Лихацкого, который находится на улице Красная, 118.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Здесь нанесут дорожную разметку, уберут ограждения, лавочки и кадки. Работы выполнят за счет инвестора»,— рассказали в мэрии.

Назначение для исторического квартала выбрали по итогам голосования, проведенного онлайн среди горожан. Большинство — 40,15% краснодарцев — выбрали бесплатную парковку. С небольшим отрывом проиграл вариант оборудовать в этом месте площадку для выгула собак, за него проголосовали 33,41% жителей города.

Вячеслав Рыжков

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