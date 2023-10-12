Росавиация опровергла информацию о сигналах тревоги у пяти самолетов

Сообщения СМИ о подаче сигналов тревоги у пяти самолетов не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Росавиации (пресс-релиз есть у «Ъ»). В ведомстве добавили, что специалисты Единой системы организации срабатываний воздушного движения (ОрВД) не зафиксировали подачи сигналов об аварийном режиме.

«Подчеркиваем, что все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов»,— говорится в сообщении. Сообщения об этом, как объяснили в ведомстве, могут быть связаны со сбоем системы в приложении FlightRadar24.

Ранее ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил о том, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги во время полета. К этому моменту все рейсы, от которых эти сигналы поступали, штатно сели в аэропортах назначения.

Петр Бузлаев