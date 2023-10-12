В Петербурге продают часть казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка

Часть ансамбля казарм лейб-гвардии Конно-гренадерского полка выставили на продажу за 119 млн рублей. Карточка с лотом размещена на сайте Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РАД Фото: Пресс-служба РАД

В лот включено двухэтажное нежилое здание 1917 года постройки общей площадью 3 363 кв.м. с земельным участком площадью 7 532 кв.м,

Заявки принимаются до 16 ноября. Торги пройдут по поручению частного лица.

С 2002 года здание является памятником регионального значения. Объект находится в хорошем состоянии. Предполагаемое использование — под гостиницу или ресторан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывшую воинскую часть у Кушелевской дороги выставят на торги. Земельный участок площадью 3,5 га расположен по адресу: Лабораторная улица, 2, уч.7, лит.А.

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