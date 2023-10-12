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Коммерсантъ FM
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«Траст» продал два сельскохозяйственных актива

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае и Родниковского свинокомплекса в Челябинской области, сообщили «Ъ» в «Трасте». Мощность этих предприятий — 650 млн штук яиц и 25 тыс. тонн мяса в год соответственно. Покупатель — ООО «Управление агроактивами».

«Управление агроактивами» на рынке связывают с агрохолдингом «Таврос», где более 80% владеет управляющий партнер AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, а свыше 19% принадлежит Альфа-банку. По собственным данным, агрохолдинг управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Основные активы сосредоточены в Башкирии.

О том, что структуры «Таврос» готовятся приобрести птицефабрику «Комсомольская», которая ранее входила в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова, ранее сообщали источники «Ъ». С учетом этой сделки под контролем структур «Таврос» окажутся птицефабрики мощностью более чем 1,7 млрд яиц в год. Это превышает результат лидера рейтинга Росптицесоюза птицефабрики «Синявинская», выпустившей в 2022 году 1,6 млрд яиц.

Анатолий Костырев

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