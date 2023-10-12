В Москве с 11 по 13 октября проходит шестой международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), посвященный новым реалиям мировой энергетики. В нем принимают участие более 4 тыс. гостей из 60 стран — представители правительств, энергетических компаний, экспертов и ученых. На открытии пленарной сессии РЭН выступили президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани. Участники мероприятия — в фотогалерее «Ъ».