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«Российская энергетическая неделя»

Кто посетил международный форум в Москве

В Москве с 11 по 13 октября проходит шестой международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), посвященный новым реалиям мировой энергетики. В нем принимают участие более 4 тыс. гостей из 60 стран — представители правительств, энергетических компаний, экспертов и ученых. На открытии пленарной сессии РЭН выступили президент РФ Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани. Участники мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (слева) и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (слева) и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль (в центре)

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании РЭН

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании РЭН

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (слева) и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (слева) и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский (слева) и глава «Газпром нефти» Александр Дюков

Основатель «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский (слева) и глава «Газпром нефти» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани (справа) на пленарном заседании

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани (справа) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (в центре) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (справа)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (в центре) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев (слева) и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев (слева) и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на сессии «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?»

Слева направо: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на сессии «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и замдиректора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Ван на сессии «Создавая город будущего»

Слева направо: глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и замдиректора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Ван на сессии «Создавая город будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: российский вице-премьер Александр Новак, министр нефти Ирана Джавад Оуджи и временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али

Слева направо: российский вице-премьер Александр Новак, министр нефти Ирана Джавад Оуджи и временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вице-премьер Александр Новак (слева) и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брылев на церемонии вручения одноименной премии

Вице-премьер Александр Новак (слева) и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брылев на церемонии вручения одноименной премии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (слева) и глава «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании РЭН

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (слева) и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский (слева) и глава «Газпром нефти» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани (справа) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (в центре) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев (слева) и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на сессии «Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности?»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и замдиректора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Ван на сессии «Создавая город будущего»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: российский вице-премьер Александр Новак, министр нефти Ирана Джавад Оуджи и временный федеральный министр энергетики Пакистана Мухаммад Али

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вице-премьер Александр Новак (слева) и президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брылев на церемонии вручения одноименной премии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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