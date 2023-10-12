В Свердловской области ожидается гололед и ветер с порывами до 17 м/с

В пятницу, 13 октября, на территории Свердловской области ожидается гололед и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 13 октября температура в регионе составит -1°…+4°. Днем воздух прогреется до +4°…+9°. Ожидается умеренный дождь, мокрый снег. Ночью в отдельных районах может наступить гололед. Ветер 4-9 м/с с порывами 15-17 м/с.

В субботу, 14 октября, ночью будет +1°…+6°, а днем — +4°…+9°. Местами пройдет небольшой дождь, а ночью временами ожидается мокрый снег. Сохранится ветер 4-9 м/с с порывами 15-17 м/с. В воскресенье, 15 октября, ночью будет -3°…+2°, дневная температура составит +5°…+10°.

Средняя суточная температура воздуха в первые десять дней октября в регионе составила +8°…+10°. По данным гидрометцентра, вторая декада месяца предполагается на два градуса теплее нормы. Ожидается, что среднесуточная температура составит +4°…+6°.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте