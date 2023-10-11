Температура воздуха в октябре в Свердловской области превысит норму

Средняя суточная температура воздуха в первые десять дней октября в Свердловской области составила +8°…+10°. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, вторая декада месяца предполагается на два градуса теплее нормы. Ожидается, что среднесуточная температура составит +4°…+6°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным гидрометцентра, в четверг, 12 октября, ночная температура воздуха в регионе составит -2°…+3°. Днем воздух прогреется до +2°…+7°. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Ветер 3-8 м/с, днем порывы могут составить до 14 м/с.

В пятницу, 13 октября, ночью в области будет -2°…+3°, днем температура составит +3°…+8°. Местами пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер 4-9 м/c с порывами до 15 м/с.

Полина Хабарова

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