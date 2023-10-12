Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие иностранные автомобили их владельцам удалось реализовать на вторичном рынке всего за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artur Bainozarov / Reuters Фото: Artur Bainozarov / Reuters

У меня всегда вызывали восхищение и те, кто проводит тренинги по «техникам быстрых продаж», и те, кто способен постичь эту науку. Потому что по наивности своей я всегда полагал, что баланс между спросом и предложением легко регулируется ценой товара. Хочешь продать быстрее — снизь цену.

Эксперты «Авито Авто» проанализировали продажи иностранных автомобилей с пробегом с января по сентябрь 2023 года и составили рейтинг моделей, сделка купли-продажи по которым была осуществлена меньше чем за один день. Почему эти сделки были реализованы в течение суток, мне непонятно. То ли это самые востребованные модели, потому и уходят влет? То ли они так надоели своим хозяевам, что те максимально снизили цену? Исследование ответа, увы, не дает.

Итак, рейтинг. Замыкает десятку Genesis G80 с ценой чуть более 3 млн. руб. Красивый и, что важно в наше непростое время, надежный седан. На девятом месте Seat Leon. Почему от этой экзотической машины избавились, я понимаю. Зачем купили, нет. Восьмое место Mini Clubman. Хорошее, кстати, вложение, потому что за счет своего ретро-стиля внешне машина никогда не устареет, можно ездить очень долго. То же можно сказать о Jeep Wrangler, расположившемся на шестом месте. Попали в топ-10 и две китайских модели — Exeed TXL и Haval Jolion. То есть от этих свежих машин хозяева решили все же избавиться, но покупатели нашлись тут же, в том числе потому, что китайские автомобили у нас можно обслужить официально.

Вошли в десятку и два таких неброских, но надежных внедорожника как Volvo XC60 и Subaru Forester. На втором месте среди машин, реализованных за один день, Audi A6. Не иначе как государственные автопарки стали срочно избавляться от иномарок, чтобы пересадить чиновников на отечественные машины. И, наконец, лидер. Datsun on-DO со средней ценой 498 тыс. рублей. Так что, если у вас есть такой автомобиль, и он вам не нужен, есть шанс избавиться от него всего за сутки.