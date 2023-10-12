Управление капстроительства Орла признано банкротом

Арбитражный суд Орловской области признал банкротом АО «Управление капитального строительства Орла» («УКС Орла») и ввел в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев. Информация об этом появилась в картотеке суда. Конкурсным управляющим назначен Павел Ревякин. Рассмотрение его отчета назначено на 22 марта 2024 года.

Заявление о признании «УКС Орла» было подано воронежским ООО «Артстрой» в ноябре 2022 года. Требования компании составляли 3,4 млн руб. В 2021 году «Артстрой» взыскал по суду с управления капитального строительства 3,8 млн руб. задолженности перед ООО «СУ-5». Она образовалась по договору генерального подряда от 2015 года на строительство под ключ комплекса жилых домов в районе улиц Раздольная — Кузнецова. Задолженность была уступлена «Артстрою» по договору цессии в 2020 году.

В марте 2023 года в отношении общества была введена процедура наблюдения. По ее итогам балансовая стоимость имущества «УКС Орла» — 64,4 млн руб., в реестре требований кредиторов — 3,5 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «Управление капитального строительства» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, является правопреемником муниципального предприятия (МУП) «УКС Орла». Уставный капитал — 23,4 млн руб. По собственным данным, МУП основан в 1959 году. Был преобразован в акционерное общество в 2016 году. С того момента единственным аукционером является администрация Орла, от имени которой действует управление муниципального имущества и землепользования. В 2000 году мэрия определила тогда еще МУП единственным заказчиком-застройщиком. За последние 20 лет он построил и ввел в эксплуатацию более 597,6 тыс. кв. м жилья. Наиболее значимыми проектами управления названы реконструкция Александровского моста и благоустройство прилегающей к нему территории, хирургический корпус и станция скорой помощи больницы имени Семашко, здание Сбербанка на улице Брестской, жилые дома в 909-м, 911-м кварталах. ООО «Артстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Занимается производством изделий из гипса, бетона или цемента. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Директором является Нина Студенникова, которая владеет 98% компании, еще 2% у Ратибора Ревина.

Алина Морозова

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