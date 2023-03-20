«Управление капитального строительства Орла» попало под процедуру наблюдения

Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Управление капитального строительства Орла» по заявлению воронежского ООО «Артстрой», следует из картотеки суда. Временным управляющим утвержден Владимир Соломатин. Требования ООО «Артстрой» составляют 3,4 млн руб., они включены в третью очередь требования кредиторов. Заявление о банкротстве было подано в конце ноября 2022 года.

В 2021 году «Артстрой» взыскал по суду с управления капитального строительства Орла 3,8 млн руб. задолженности перед ООО «СУ-5» по договору генерального подряда от 2015 года на строительство под ключ комплекса жилых домов в районе улиц Раздольная - Кузнецова. Задолженность была уступлена «Артстрою» по договору цессии в 2020 году.

АО «Управление капитального строительства» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, является правопреемником МУП УКС Орла. Уставный капитал - 23,3 млн руб. Бенефициар общества - управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

ООО «Артстрой» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году, уставный капитал - 10 тыс. руб., занимается производством изделий из гипса, бетона или цемента. Учредитель - Ратибор Ревин, директор - Нина Студенникова.

Владимир Зоркий