Повторный приговор по делу об убийстве бизнесмена под Челябинском вступил в силу

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменения приговор жителю Челябинской области Борису Евстратьеву, осужденному на 17 лет шесть месяцев лишения свободы за убийство и разбой (п. «з» ч.2 ст.105 и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ) Решение Челябинского областного суда от 25 мая 2022 года признанно законным и обоснованным, сообщает пресс-служба апелляционной инстанции.

Суд и следствие считают, что в октябре 2013 года Борис Евстратьев вместе с неустановленным лицом совершил вооруженное нападение на семью предпринимателя в одном из домов поселка Новый Кременкуль Сосновского района, в ходе которого застрелил хозяина дома, избил его мать, похитил 45 тыс. руб. и два золотых кольца.

Осужденный вину полностью отрицает. До задержания весной 2014 года Борис Евстратьев не попадал в поле зрения правоохранительных органов, жил в одном из поселков Сосновского района, работал водителем. По данным правозащитников, Евстратьев не был знаком с убитым впоследствии предпринимателем, а в день преступления находился у себя дома с семьей. Подозреваемым он стал после того, как по просьбе следователей принес свой охотничий карабин «Сайга» для производства экспериментальных отстрелов.

Уголовное дело рассматривается в судах повторно. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый приговор Борису Евстратьеву областной суд вынес в феврале 2016 года, но его отменил Верховный суд РФ в 2021 году и направил дело на повторное рассмотрение. Этому предшествовало решение Европейского суда по правам человека, признавшего, что право южноуральца на справедливый суд было нарушено.

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