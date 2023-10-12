«Фармасинтез» будет поставлять инсулин в страны Африки, Ближнего Востока и ЮВА

Группа компания «Фармасинтез» будет экспортировать производимые инсулины в страны СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. На экспорт будут направлять около половины всей продукции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сентябре АО «Фармасинтез-Норд» запустило производство инсулина в особой экономической зоне в Петербурге. Инвестиции в строительство завода составили 1,7 млрд руб.

Предприятие в ОЭЗ Петербурга приступило к выпуску трех типов рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов), а осенью планирует начать работать с аналоговыми препаратами. Мощность завода по их производству составляет более 5 млн единиц продукции в год. О планах производить препараты на экспорт в компании заявили уже в сентябре, но отметили, что пока рано говорить о расширенных поставках, поскольку процесс регистрации за границей занимает некоторое время.

Подробнее о производстве инсулинов на петербургском предприятии «Фармасинтез» в материале «Ъ-СПб» — «“Фармасинтез-Норд” делает инъекцию инсулина».

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