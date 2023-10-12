Сбербанк заинтересован в участии в инвестиционных проектах в Африке

Сбербанк (MOEX: SBER) рассматривает участие в инвестиционных проектах своих корпоративных клиентов в Африке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом он отметил, что конкретных решений по африканским проектам пока нет.

«Мы смотрим, чем именно и как мы можем помочь нашим клиентам, ведущим бизнес с Африкой. Рассматриваем разные форматы, в том числе и участие в инвестиционных проектах»,— сказал господин Ведяхин в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Александра Ведяхина, у Сбербанка уже есть понимание того, с какими странами Африки следует развивать сотрудничество. «О конкретике говорить пока рано, но у нас есть неплохие наработки по африканскому региону в целом и понимание того, на работе с какими странами мы сосредоточимся в первую очередь»,— сказал он.

Кроме того, господин Ведяхин отметил, что кредитная организация продолжает взаимодействовать по вопросу открытия филиала в Китае с местным регулятором. За рубежом у Сбербанка сейчас есть только один филиал — в Индии. О намерении открыть филиал в Китае в дополнение к действующему там с 2010 года представительству Сбербанк сообщил в ноябре 2022 года.

В начале октября в рамках восстановления нарушенной санкциями системы международных расчетов Сбербанк договорился о корреспондентских отношениях с кредитными организациями в Латинской Америке. В частности, речь идет о корсчетах в юанях в банках Бразилии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Корреспонденция по-юаньски».

Милена Костерева