Футболист «Уралец-ТС» Евгений Ситников погиб в ДТП

Футболист ФК «Уралец-ТС» (Нижний Тагил, Свердловская область) Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. Как сообщили в футбольном клубе, авария произошла сегодня ночью, 33-летний Евгений Ситников погиб на месте, помимо него в машине находились еще трое футболистов клуба — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. По данным ФК, Кирилл Кочетов находится в коме, у других двух футболистов диагностированы травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Уралец-ТС» Фото: ФК «Уралец-ТС»

По данным ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла на территории Горнозаводского района (граница со Свердловской областью) около 22 часов 11 октября. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью».

«Пассажир "Лады Приора" от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля 2000 года рождения и два пассажира 2002 годов рождения госпитализированы»,— рассказали в ГИБДД Пермского края, добавив, что по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами»,— прокомментировали в ФК «Уралец-ТС».

Мария Игнатова, Полина Хабарова, Екатеринбург