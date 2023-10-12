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Футболист «Уралец-ТС» Евгений Ситников погиб в ДТП

Футболист ФК «Уралец-ТС» (Нижний Тагил, Свердловская область) Евгений Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь—Екатеринбург. Как сообщили в футбольном клубе, авария произошла сегодня ночью, 33-летний Евгений Ситников погиб на месте, помимо него в машине находились еще трое футболистов клуба — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. По данным ФК, Кирилл Кочетов находится в коме, у других двух футболистов диагностированы травмы различной степени тяжести.

Фото: ФК «Уралец-ТС»

Фото: ФК «Уралец-ТС»

По данным ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла на территории Горнозаводского района (граница со Свердловской областью) около 22 часов 11 октября. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью».

«Пассажир "Лады Приора" от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля 2000 года рождения и два пассажира 2002 годов рождения госпитализированы»,— рассказали в ГИБДД Пермского края, добавив, что по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами»,— прокомментировали в ФК «Уралец-ТС».

Мария Игнатова, Полина Хабарова, Екатеринбург

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