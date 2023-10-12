Более половины жителей Ростова высказались за переименование в Ростов Великий

58% жителей Ростова Ярославской области поддержали переименование города в Ростов Великий. Об этом сообщает региональное правительство. 11 октября подписные листы передали губернатору Михаилу Евраеву в музее «Ростовский кремль». Сбором подписей занималось общественное движение «За Ростов Великий!» Всего было собрано 13 922 подписи жителей города, из них 13 854 человека поддержали смену названия, 68 человек не согласились с инициативой.

По данным региональных властей, за смену названия выступает 58% от всех жителей города старше 14 лет. Инициативу поддержал и губернатор Михаил Евраев, создавший оргкомитет по переименованию города. «Мы сделали важный шаг на пути к переименованию Ростова в Ростов Великий. Спасибо огромное всем, кто поддержал это решение»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ» сообщал, что сбор подписей за переименование города начался 10 августа. Подписи не имеют юридического значения. Решение о переименовании принимает Госдума РФ. Планируется, что с законопроектом об этом в палату обратится Ярославская областная дума.

Антон Голицын, Ярославль