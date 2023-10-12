Евгений Ройзман планирует передать все свои музеи Екатеринбургу
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иностранным агентом) планирует передать городу все свои музеи. Речь идет о музее Миши Брусиловского, музее художников Екатеринбурга и музее Невьянской иконы. Об этом он заявил порталу 66.ru.
По словам господина Ройзмана, примером для него является Павел Третьяков, который в 1892 году подарил Москве созданную им Третьяковскую галерею. «Для меня в поступке Третьякова было важно, что он передал музей не императору и России в целом, а своему городу. Он смог сделать так, чтобы коллекция русского искусства, собранная по вкусу одного человека, стала крупнейшей национальной галереей»,— пояснил он.
В 2015 году экс-мэр уже передал Екатеринбургу музей наивного искусства.
Напомним, Евгений Ройзман поддержал компанию «Сима-ленд» и ее владельца Андрея Симановского, установивших пятиметрового льва на ул. Вайнера. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию граждан, после чего ее убрали. Тем не менее, по мнению господина Ройзмана, компания старалась украсить город.