В сквере на улице Генерала Хазова в Пушкине установили скульптуру, посвященную ВОВ

В сквере на улице Генерала Хазова в Пушкине установили скульптуру, посвященную Великой Отечественной войне, сообщили 12 октября в пресс-службе Смольного. Ранее на ее месте располагались временные мемориальные стенды «1941-1945. Никто не забыт, ничто не забыто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Перед скульптурой оборудовали площадку для проведения памятных церемоний, которую украсили цветником из многолетних растений.

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Также в сквере обустроили детские площадки и зону для тихого отдыха, вымостили дорожки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти показали рендеры обновленного Малоохтинского парка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Его благоустроят в два этапа. Основные работы планируют завершить в 2025 г., в 2026 году — обновят часть территории за лицеем № 533.

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