Житель Петербурга организовал притон в поселке Парголово

Мужчину в возрасте 49 лет обвиняют в организации притона на севере Санкт-Петербурга. В пресс-службе городской прокуратуры указали, что он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Как сообщает следствие, петербуржец предложил женщинам оказывать интимные услуги на денежной основе. Помимо этого, правонарушитель нанял персонал, который обслуживал притон. Бордель работал в съемной квартире на улице Валерия Гаврилина. Там он организовал комнаты отдыха, за порядком в притоне следила охрана, питание поддерживали продуктами.

Уголовное дело по факту организации занятия проституцией будет рассматривать Выборгский районный суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экономическая полиция Петербурга пресекла работу подпольного казино на улице Есенина.

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