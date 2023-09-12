В Петербурге закрыли подпольное казино на улице Есенина

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга пресекли работу подпольного казино, устроенного в трехкомнатной квартире на улице Есенина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр (ч.2 ст. 171.2 УК РФ). Казино располагалась по адресу: улица Есенина, д.16. Во время визита полиции там находились 12 посетителей и двое администраторов. С посетителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу, а сотрудники казино были задержаны. Одного из них, 38-летнего уроженца Архангельской области, допросили в качестве подозреваемого.

В ходе обыска в квартире были изъяты 43 игровых автомата, 12 компьютеров, которые использовались для азартных игр, и 30 тыс. руб. выручки. По информации СМИ, нелегальное казино проработало несколько месяцев. Реклама заведения распространялась через мессенджеры.

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