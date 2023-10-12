В Самаре предложили построить высотки в районе троллейбусного депо
В Самаре стартовали публичные слушания на тему предоставления разрешения на застройку. Обсуждается возведение многоэтажного высотного жилья в границах ул. Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. Проект решения опубликован на портале городской администрации.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В частности, под застройку рассматриваются три земельных участка общей площадью почти 6,8 тыс. кв. м. В районе указанной территории находится троллейбусного депо.
Инициатором застройки выступает ООО СЗ ИК «Новый город». Ранее в Самаре предложили возвести жилье на территории на ул. Маяковского.