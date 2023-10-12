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В Самаре предложили построить высотки в районе троллейбусного депо

В Самаре стартовали публичные слушания на тему предоставления разрешения на застройку. Обсуждается возведение многоэтажного высотного жилья в границах ул. Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. Проект решения опубликован на портале городской администрации.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, под застройку рассматриваются три земельных участка общей площадью почти 6,8 тыс. кв. м. В районе указанной территории находится троллейбусного депо.

Инициатором застройки выступает ООО СЗ ИК «Новый город». Ранее в Самаре предложили возвести жилье на территории на ул. Маяковского.

Георгий Портнов

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