Продажа жимолости и фиалок в Петербурге и Ленобласти обернется уголовным сроком

В России официально вступил в силу закон, по которому граждан привлекут к ответственности за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений, это следует из указа, подписанным президентом России Владимиром Путиным.

Теперь лиц, которые пошли на умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт растений и грибов, внесенных в Красную книгу, привлекут к уголовной ответственности. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

На рынках, площадях перед вестибюлями станций метрополитена в Ленобласти и Петербурге часто можно встретить бабушек, торгующих цветами и грибами. И если внесенные в Красную книгу регионов грибы чаще всего ядовитые, то с цветами и ягодами ситуация иная. В перечень внесены, например, жимолость голубая и фиалка топяная. Полный список можно изучить на сайтах профильных органов Петербурга и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что частный зоопарк «На Лампушке» в Ленобласти, где в августе скончался внесенный в Международную Красную книгу манул, проверит региональная природоохранная прокуратура.

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