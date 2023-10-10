Прокуратура Ленобласти проверит частный зоопарк «На Лапмпушке», где умер манул

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура проверит частный зоопарк «На Лампушке», в котором в конце августа умер внесенный в Международную Красную книгу манул, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манул в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Манул в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Зоопарк находится рядом с базой отдыха у озера Раздолье в Ленинградской области. В нем обитает 80 видов животных. Прокуратура планирует проверить, как там обращаются с животными.

30 августа в зоопарке «На Лампушке» умер манул по кличке Баюн, сообщали 47news. Причиной смерти стала вирусная инфекция — панлейкопения кошек. Кроме манула умерли еще три животных вида кошачьих. Баюн был привезен из новосибирского зоопарка в июне. Осенью 2022 года он был привит, прививка действует в течение года.

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