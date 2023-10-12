В проект бюджета Алтайского края 2024 года заложен дефицит в 15 млрд рублей

Правительство Алтайского края направило в законодательное собрание проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Губернатор Виктор Томенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По данным главы края, доходы на будущий год запланированы в объеме 143 млрд руб., расходы составят 158 млрд руб. Таким образом, дефицит регионального бюджета запланирован в размере около 15 млрд руб.

«Первое чтение бюджета запланировано на октябрьской сессии заксобрания. После чего рабочая группа будет вносить предложения по корректировке проекта, и часть параметров может измениться. Второе чтение рассчитываем пройти в ноябре»,— рассказал господин Томенко о предстоящей работе над документом.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», бюджет 2023 года был утвержден в первоначальном варианте в ноябре 2022-го. Тогда доходы были определены в размере 144,6 млрд руб., расходы — в 158,2 млрд руб. В сентябре 2023 года в документ были внесены очередные поправки. В итоговом варианте доходы составляют 153,48 млрд руб., расходы — 177,86 млрд руб.

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Валерий Лавский