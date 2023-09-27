Алтайский край сократил дефицит бюджета 2023 года

Внесены очередные поправки в бюджет Алтайского края на 2023 год. Сессия законодательного собрания региона, принявшая соответствующее решение, проходит 27 сентября.

Согласно утвержденным изменениям, доходы бюджета увеличены на 6,29 млрд руб. Они составят в итоге 153,48 млрд руб. Расходы выросли на 3,73 млрд руб. до 177,86 млрд руб. Таким образом, дефицит по сравнению с предыдущей редакцией бюджета сокращен на 2,56 млрд руб. до 24,38 млрд руб.

«Прогнозируемый объем доходов краевого бюджета на 2023 год рассчитан с увеличением налоговых и неналоговых доходов, уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, публично-правовой компании «Фонд развития территорий», прочих безвозмездных поступлений, а также с учетом сумм доходов от возврата остатков прошлых лет, имеющих целевое назначение»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту губернатора Виктора Томенко. По данным заксобрания, дополнительные средства будут направлены на финансовую поддержку муниципалитетам, увеличение расходов дорожного фонда, приобретение дорожно-эксплуатационной техники и т. д.

Поправки были утверждены единогласно.

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Валерий Лавский