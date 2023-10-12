Жители Тамбовской области разместили на счетах эскроу 2,9 млрд рублей

В Тамбовской области действует 1 080 счетов эскроу, на которых размещено около 2,9 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные регионального отделения Банка России на 1 сентября 2023 года. В среднем на таком счете размещается 2,6 млн руб.

По словам облправительства, за последние четыре года механизмом проектного финансирования воспользовались более 3,6 тыс. жителей региона, из них почти 1,1 тыс. — за восемь месяцев этого года. За четыре года девелоперам было перечислено более 9,8 млрд руб., 4,2 млрд руб. из них (43%) — с января по сентябрь 2023-го.

Со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства правительство региона добавило, что, по данным на октябрь 2023 года, в Тамбовской области с использованием счетов эскроу строится 260 тыс. кв. м жилья, всего — 274 тыс. кв. м.

Почему жители макрорегиона стали чаще банкротиться в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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