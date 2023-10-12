На проспекте писателя Знаменского в Краснодаре достраивают большой детсад

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей завершается строительство нового большого детсада. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / emnaumov Фото: t.me / emnaumov

Мэр отметил, что объект на проспекте писателя Знаменского является необходимым для такого густонаселенного микрорайона. Учреждение сможет принять до 300 детей.

«Подрядчик понимает, что подвести жителей нельзя. Необходимо приложить все усилия и сдать в срок — до конца года»,— сообщил господин Наумов.

Мэр заявил, что лично убедился в том, что работы выходят на завершающий этап. В детсаду уже установили необходимые инженерные коммуникации и подготовили его к отопительному сезону.

В поселке Знаменский достраивают большую школу. Объект также должны сдать до конца текущего года.

Вячеслав Рыжков

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