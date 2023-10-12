Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил ускорить строительство школы в Знаменском

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил увеличить темпы и сократить отставание строительства школы в поселке Знаменский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Строительство школы на 1,1 тыс. мест по улице Первомайской находится на завершающем этапе. Ее должны сдать до конца года. Работы поставлены мэром на особый контроль.

«Но надо набирать темпы, сокращать отставание. Процесс должен идти по плану, по составленной дорожной карте»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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