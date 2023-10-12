Причиной ЧП на литейном производстве «ВолгаСтальПроект» стала утечка алюминия

Утечка жидкого алюминия из технологической емкости стала причиной ЧП, в результате которого пять работников литейного производства ООО «ВолгаСтальПроект» в Семенове получили ожоги. Об этом сообщает региональное отделение Государственной инспекции по труду.

Как сообщалось, вечером 11 октября пять сотрудников литейного предприятия с ожогами различной степени тяжести были доставлены в Семеновкую ЦРБ. У одного из них обожжено 15% тела, у второго — 5%. Еще у троих легкие ожоги.

Андрей Репин