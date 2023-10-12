Пять работников литейного производства в Семенове получили ожоги во время работы

Групповой несчастный случай произошел вечером 11 октября на литейном производстве ООО «ВолгоСтальПроект» в Семенове (Нижегородская область). По данным Государственной инспекции по труду, сразу пять сотрудников, работавших в вечернюю смену, получили термические ожоги различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

У одного из сотрудников предприятия обожжено 15% тела, ожоги 1-3 степени тяжести. Второй сотрудник поучил ожоги средней степени тяжести на 5% тела. Еще у троих сотрудников — легкие ожоги.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Трудовая инспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

Андрей Репин