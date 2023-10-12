Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять работников литейного производства в Семенове получили ожоги во время работы

Групповой несчастный случай произошел вечером 11 октября на литейном производстве ООО «ВолгоСтальПроект» в Семенове (Нижегородская область). По данным Государственной инспекции по труду, сразу пять сотрудников, работавших в вечернюю смену, получили термические ожоги различной степени тяжести.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

У одного из сотрудников предприятия обожжено 15% тела, ожоги 1-3 степени тяжести. Второй сотрудник поучил ожоги средней степени тяжести на 5% тела. Еще у троих сотрудников — легкие ожоги.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Трудовая инспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...