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Пешеходную зону в Ростове начнут создавать в 2024 году

Около Ростовского кремля появится пешеходная зона. Об этом в ходе визита в Ростовский район заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Благоустройство Ростова

Благоустройство Ростова

Фото: Правительство Ярославской области

Благоустройство Ростова

Фото: Правительство Ярославской области

«У Ростовского кремля планируем создать свободную от автотранспорта пешеходную зону. Такие территории мы обустраиваем по всему региону. Они появятся во всех без исключения районных центрах в течение ближайших двух лет. Наша задача – раскрыть уникальность наших городов, их историю»,— рассказал господин Евраев.

Проектирование нового общественного пространства уже ведется, доложил на встрече с губернатором глава района Андрей Шатский. Сейчас продолжается благоустройство центральной части города на средства гранта Минстроя под контролем областного правительства. Как сообщили губернатору, в настоящее время объект готов на треть.

Также губернатор побывал на трех улицах Ростова, ремонт которых идет на средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 289 млн руб. В целом в Ростове в этом году отремонтируют более 21 км дорог, а также 10 проездов к социальным учреждениям. Всего на эти цели выделено более 700 млн руб., сказал губернатор. «Если мы хотим, чтобы город назывался Великим, то и дороги в нем должны быть соответствующими такому статусу»,— отметил Михаил Евраев.

Антон Голицын

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