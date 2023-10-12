Пуровский район возглавил рейтинг устойчивости муниципальных образований ЯНАО

Пуровский, Ямальский и Тазовский районы возглавили рейтинг социально-экономической устойчивости муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Исследование провел Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Эксперты вуза изучили городские и муниципальные округа Ямала на наличие условий для поступательного развития экономики, уровень социальных рисков, способность образований удерживать и привлекать население.

Рейтинг возглавили Пуровский район с 65,14 баллами из 100, Ямальский (59,44) и Тазовский районы (58,14). «Решающим фактором социально-экономической устойчивости стало, как и ожидалось, развитие добывающей промышленности», — говорится в исследовании.

На последних местах рейтинга оказались крупные центры газонефтедобычи округа — Надымский (39,70 баллов), Шурышкарский (38,18) и Приуральский районы (34,19).

Напомним, ранее Уральский институт управления РАНХиГС составил рейтинг социально-экономической устойчивости муниципальных образований Тюменской области, в котором областной центр региона Тюмень обошел Екатеринбург, лидера Свердловской области, на 0,76 балла.

Василий Алексеев

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