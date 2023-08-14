Синоптики предупредили о сильном ветре с грозой в Самарской области

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области в понедельник. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

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«Днем 14 августа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с»,— говорится в сообщении.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям ограничить выход из зданий, укрыться от ветра в подземных переходах или подъездах домов, а также убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом либо (подвал) и провести обрезку сухих деревьев, которые могут нанести ущерб жилищу. Кроме того, советуют поставить машину в гараж, а при его отсутствии – парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов. Это было связано с аномальной жарой.

Георгий Портнов