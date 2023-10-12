Сбербанк вдвое сократил портфель кредитов бизнесу в недружественных валютах

Сбербанк (MOEX: SBER) с марта 2022 года сократил кредиты бизнесу в недружественных валютах в два раза, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По итогам сентября 2023 года доля таких кредитов составила 13,2%.

«Доля недружественных валют в портфеле по итогам сентября — 13,2%, с марта 2022 года портфель снижен в два раза за счет погашения или конверсии в дружественные валюты и рубль. В целом мы планомерно снижаем долю кредитов в недружественных валютах, и нам многое удалось»,— сказал господин Ведяхин в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по «РИА Новости»).

В то же время Александр Ведяхин обратил внимание, что сейчас конверсию кредитов из недружественных валют осложняют ослабление курса рубля и высокие ставки. «При этом сохраняющийся портфель в недружественных валютах обслуживается заемщиками своевременно и в срок. Проблем с этим нет»,— подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

По данным Frank RG, за год количество банков, предлагающих вклады в валютах недружественных стран, сократилось на четверть. Вклады в недружественных валютах помимо Сбербанка перестали предлагать ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и «Ренессанс Кредит». Россельхозбанк сократил линейку с четырех вкладов до одного.

Подробнее о том, как российские компании конвертируют кредиты из недружественных валют,— в материале «Ъ» «Компании встали за конвертер».

Милена Костерева