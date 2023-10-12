Киссинджер связал митинг в поддержку «Хамаса» в Берлине с миграционной политикой

Бывший госсекретарь США, уроженец Германии Генри Киссинджер считает, что митинг в Берлине в поддержку атаки палестинского движения «Хамас» на Израиль стал следствием миграционной политики. Ему было «болезненно» видеть это празднование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генри Киссинджер

Фото: Jacquelyn Martin / AP Генри Киссинджер

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Было серьезной ошибкой впускать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов, потому что это создает группу давления внутри каждой страны, которая делает это»,— сказал господин Киссинджер Welt TV (цитата по Politico).

По мнению господина Киссинджера, «Хамас» должен быть привлечен к «определенному наказанию». Однако он предупредил о риске эскалации конфликта в регионе: в него могут быть вовлечены другие арабские страны «под давлением общественного мнения». Американский дипломат считает, что целью «Хамаса» и его сторонников является «мобилизация арабского мира против Израиля и срыв мирных переговоров».

Генри Киссинджеру 100 лет. Его семья бежала из нацистской Германии в 1938 году. Как отмечает Politico, дипломат считается архитектором американской внешней политики во время войны во Вьетнаме.

О действиях Вашингтона на фоне войны Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «США поддержат "Железный купол"».

Леонид Уварчев