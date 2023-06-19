Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дом Трефолева в Ярославле может получить инвестора

Объект культурного наследия на улице Трефолева,12 в Ярославле может быть отдан инвестору в долгосрочное безвозмездное пользование. Об этом на заседании комиссии по собственности сообщил председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля

Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля

Угловой дом на пересечении улиц Трефолева и Советской в Ярославле тесно связан с журналистом и краеведом Леонидом Трефолевым, в единый государственный реестр объектов культурного наследия он включен как «Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых». Мэрия неоднократно пыталась продать помещения, находящиеся в муниципальной собственности. В последний раз аукцион был объявлен в феврале 2023 года, но желающих приобрести объект за 19,2 млн руб. не нашлось.

Как рассказал на заседании комиссии по собственности председатель муниципалитета Сергей Калинин, есть инвестор, готовый взять объект в безвозмездное пользование.

«Есть некоммерческая организация, которая готова взять этот большой объект и организовать там аллею музеев в городе Ярославле»,— пояснил Сергей Калинин.

Сейчас мэрия может передавать объекты культурного наследия в безвозмездное пользование социально ориентируемым некоммерческим организациям на срок в 5 лет. Но, как сообщал «Ъ-Ярославль», городские власти предложили увеличить срок пользования до 49 лет. Как считает Сергей Калинин, в случае с домом на Трефолева это поможет найти объекту инвестора.

«За 5 лет он точно не успеет окупить вложенные средства. А за 49 лет есть определенный прогноз. Пусть не 49 лет, пусть 20-30 лет, но это период. Необходимо организовать экспозицию, ремонты, содержание. Но собственность как была муниципальная, так и остается»,— констатировал председатель муниципалитета.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников добавил, что предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование НКО будет осуществляться через специальный конкурс. Возможность переуступки или субаренды условия конкурсов предусматривать не будут.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...