Дом Трефолева в Ярославле может получить инвестора

Объект культурного наследия на улице Трефолева,12 в Ярославле может быть отдан инвестору в долгосрочное безвозмездное пользование. Об этом на заседании комиссии по собственности сообщил председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля

Угловой дом на пересечении улиц Трефолева и Советской в Ярославле тесно связан с журналистом и краеведом Леонидом Трефолевым, в единый государственный реестр объектов культурного наследия он включен как «Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых». Мэрия неоднократно пыталась продать помещения, находящиеся в муниципальной собственности. В последний раз аукцион был объявлен в феврале 2023 года, но желающих приобрести объект за 19,2 млн руб. не нашлось.

Как рассказал на заседании комиссии по собственности председатель муниципалитета Сергей Калинин, есть инвестор, готовый взять объект в безвозмездное пользование.

«Есть некоммерческая организация, которая готова взять этот большой объект и организовать там аллею музеев в городе Ярославле»,— пояснил Сергей Калинин.

Сейчас мэрия может передавать объекты культурного наследия в безвозмездное пользование социально ориентируемым некоммерческим организациям на срок в 5 лет. Но, как сообщал «Ъ-Ярославль», городские власти предложили увеличить срок пользования до 49 лет. Как считает Сергей Калинин, в случае с домом на Трефолева это поможет найти объекту инвестора.

«За 5 лет он точно не успеет окупить вложенные средства. А за 49 лет есть определенный прогноз. Пусть не 49 лет, пусть 20-30 лет, но это период. Необходимо организовать экспозицию, ремонты, содержание. Но собственность как была муниципальная, так и остается»,— констатировал председатель муниципалитета.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников добавил, что предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование НКО будет осуществляться через специальный конкурс. Возможность переуступки или субаренды условия конкурсов предусматривать не будут.

Андрей Иванов