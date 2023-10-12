Мосбиржа с февраля 2022 года потеряла 80% доли акций в свободном обращении

Доля акций в свободном обращении (free-float) на Московской бирже (MOEX: MOEX) с февраля 2022 года снизилась на 80%. Об этом сообщил глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов. В целом на российском рынке, по оценке господина Швецова, доля акций в свободном обращении снизилась на 60%.

«Когда вы говорите об оборотах, которые есть сегодня против 2021 года — вы должны помнить, что, например, у Московской биржи 80% free float оказалось за пределами границы, которые прочертили методы валютного регулирования. У каких-то эмитентов меньше, у каких-то больше, но тем не менее, мы потеряли и значительную часть инвесторов», — сказал он в рамках конференции НАУФОР в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

Аналогичную статистику Сергей Швецов приводил и в феврале 2023 года. Тогда он говорил, что объем акций в свободном обращении на Мосбирже за год упал в шесть раз. По итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС сократился на 39,18%,с 1595,76 до 970,60 пункта.

С начала 2023 года индекс Мосбиржи прибавил 44%. Сегодня, 12 октября, на открытии торгов индекс торговой площадки составил 3165,47 пункта (-0,90%), долларовый индекс РТС — 1024,60 пункта (+1,93%).

Милена Костерева